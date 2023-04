Le MacBook Air 15 pouces s'est fait repérer

Le futur MacBook Air 15 pouces est entré dans une nouvelle phase de tests, celle durant laquelle les développeurs de Cupertino installent des applications tierces pour vérifier que tout fonctionne correctement. Cette nouvelle machine est ainsi apparue dans les logs de certains développeurs de l'App Store, rapporte Mark Gurman sur Bloomberg . On apprend que ce « Mac15,3 » est équipé d'un écran de la même définition que le MacBook Pro 14,2" : l'affichage serait donc de 3 024 x 1 964 pixels, mais avec une plus faible densité de pixels puisque la diagonale serait supérieure. Aujourd'hui, la dalle du MacBook Air 13,6" a une définition de 2 560 x 1 664 pixels.

Le MacBook Air 13,6" avec puce M2

Pour ce qui est du processeur, c'est assez flou : Mark Gurman indique que le MacBook Air 15 embarquerait une puce auxavec 8 coeurs de CPU, 10 coeurs de GPU et 8 Go de RAM en standard, comme la puce M2 actuelle, mais il est tout à fait possible que la future puce M3 ne se distingue pas sur ce point. Les rumeurs ont été contradictoires ces derniers mois, mais plusieurs sources affirment que ce nouveau MacBook Air serait le premier à passer à la puce M3 , avec une gravure de 3 nm qui permettrait de gagner en autonomie. Affaire à suivre, donc.Autre élément notable, le MacBook Air 15 pouces repéré par les développeurs tournerait sous une version bêta de macOS 14, la prochaine mise à jour majeure du système du Mac dont les nouveautés seront présentées à la WWDC 2023 le 5 juin prochain. La version finale de macOS 14 ne devrait cependant pas sortir avant l'automne (l'année dernière, macOS 13 était sorti le 24 octobre ) et on imagine mal Apple rater la période estivale durant laquelle les étudiants s'équipent pour la rentrée. Le MacBook Air 15 pouces étant vraisemblablement déjà en production , il semble plus probable qu'il soit lancé plus tôt avec macOS 13.