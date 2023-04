Le programme de la WWDC 2023, selon Mark Gurman

La conférence inaugurale de la WWDC 2023 , qui se tiendra le 5 juin à Apple Park, promet d'être particulièrement chargée. Sur Bloomberg , Mark Gurman revient sur les différentes annonces qui devraient prendre place. Il y aurait beaucoup de logiciel comme chaque année, mais aussi du matériel.Bien sûr, la WWDC sera l'occasion pour Apple de présenter les futures évolutions majeures de ses différents systèmes. Il y aura donc iOS 17 et iPadOS 17 (sans oublier tvOS 17 qui n'est pas cité par Mark Gurman), macOS 14 et watchOS 10. Les nouveautés d'iOS 17 et de macOS 14 pourraient être un peu moins ambitieuses que d'habitude (mais tout de même avec de multiples petites évolutions ), alors que watchOS 10 pourrait au contraire apporter des changements notables dans l'interface de l'Apple Watch.Un gros morceau de la conférence devrait concerner la présentation du casque de réalité mixte d'Apple, qui s'appellerait Reality Pro . On découvrirait donc l'engin sous toutes ses facettes, des différents capteurs à l'interface utilisateur, et Apple devrait nous donner une idée de sa date de sortie (ce devrait être pour la fin d'année) et de son prix. Apple devrait également s'attarder sur le système d'exploitation du casque, a priori nommé xrOS , qui pourra alors être mis entre les mains des développeurs tiers.Apple devrait enfin dévoiler de nouveaux MacBooks, à commencer par une déclinaison 15 pouces du MacBook Air . Selon Mark Gurman, cet ordinateur ne serait pas équipé de la future puce M3 mais de, sans que l'on sache ce que cela peut bien vouloir signifier (une puce M2 gravée à 3 nm pour gagner en autonomie ?). Le journaliste affirme qu'Apple prévoirait également une mise à jour du MacBook Air 13,6" ainsi que du MacBook Pro 13,3", mais il ne sait pas si ces deux autres mises à jour sortiront au même moment. Enfin, le cas du très attendu Mac Pro n'est pas abordé : il est donc probable qu'il faille encore attendre.