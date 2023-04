Un nouveau Mac Studio bien prévu, mais pas pour tout de suite

Le Mac Studio fera l'impasse sur les puces de génération M2, avait prévenu Mark Gurman en février dernier. Dans une nouvelle newsletter , le journaliste de Bloomberg affirme qu'Apple aurait débuté les travaux sur deux nouveaux modèles, on l'imagine avec des puces de génération M3. Le Mac Studio survivrait donc bien à l'arrivée du Mac Pro avec la puce M2 Ultra attendu cette année, et Apple conserverait les deux options de puces avec le modèle Max et le modèle Ultra. Il suivrait en revanche un rythme décalé par rapport à la tour d'Apple qui serait mise à jour en priorité.Mark Gurman admet ne pas savoir quand les prochains Mac Studio seront présentés, signe que l'attente sera probablement encore longue pour nous mener en 2024. Pour le Mac Pro, on pensait initialement que la présentation aurait lieu à la WWDC 2023 mais Mark Gurman n'est pas optimiste à ce sujet : le lancement serait toujours prévu pour cette année, mais l'attente pourrait donc se prolonger.