Du verre dépoli au dos de l'iPhone 15 ?

Apple va-t-elle changer le traitement du verre utilisé au dos de l'iPhone 15 ? Selon une source sur Weibo qui avait déjà correctement prédit l'arrivée de l'iPhone 14 jaune , Apple utiliserait du verre dépoli sur le futur iPhone 15, comme sur les modèles Pro aujourd'hui. Le rendu serait ainsi plus mat et plus lisse, moins sensible aux traces de doigts, un peu plus glissant aussi.

Nouveaux coloris rose et cyan, version dépolie — Montage par MacRumors

Alors que l'iPhone 15 devrait laisser l'encoche de côté pour basculer sur la Dynamic Island , les prochains modèles standard d'Apple se rapprocheront du design des modèles Pro. Il restera possible de les distinguer aisément grâce aux coloris plus vifs des modèles standard mais aussi grâce au matériau utilisé pour le châssis, l'aluminium sur l'iPhone 15 et le titane sur l'iPhone 15 Pro, sans oublier le troisième appareil photo à l'arrière des modèles Pro. La présentation est prévue pour septembre.