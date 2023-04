watchOS 10 : une nouvelle grille d'apps avec des dossiers ?

Mark Gurman avait prévenu , watchOS 10 devrait apporter d'importants changements dans l'interface de l'Apple Watch. Selon un certain @analyst941 qui aurait ses entrées à Cupertino, Apple proposait une refonte de l'écran d'accueil avec une nouvelle grille pour les applications qui ressemblerait au montage ci-dessous, avec trois icônes par ligne. Il y aurait donc une troisième option de présentation, en plus de la forme en nid d'abeille actuelle et la liste avec une seule application par ligne.En bonus, il serait enfin possible de créer des dossiers d'applications de la même manière que sur iOS, et le réagencement des icônes serait grandement facilité. La présentation officielle de watchOS 10 aura lieu à la WWDC23 le 5 juin prochain.