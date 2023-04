Le MacBook Air 15 pouces avec la puce M2, une question de stocks ?

Le MacBook Air 15 pouces ne serait pas le premier Mac à recevoir la puce M3, contrairement à ce qu'estimaient bon nombre de rumeurs ces derniers mois. Si les bruits de couloir ont été contradictoires, c'est parce qu'Apple aurait prévu deux versions de ce grand modèle de MacBook Air : un modèle d'entrée de gamme avec la puce M2, et un autre vendu plus cher avec la puce M3. Selon le fuiteur yeux1122 , qui a déjà eu de bonnes informations par le passé, le modèle équipé de la puce M3 aurait été remis à plus tard pour plusieurs raisons : des petits soucis de production de masse chez TSMC, un marché compliqué en ce moment, et des stocks de puces M2 un peu trop fournis qu'Apple voudrait écouler.Tous les fabricants d'ordinateurs font face à un sévère recul du marché en ce début d'année, conséquence d'un surplus d'équipements lors des confinements de 2020 et 2021. Apple aurait sous-estimé l'ampleur de ce repli et aurait ainsi commandé trop de puces M2 à son fondeur TSMC. Lancer la puce M3 sur le MacBook Air 15 pouces, même en la limitant à un modèle haut de gamme, pourrait donc être contreproductif sur le plan logistique. À ce stade, on ne sait en revanche pas quand ce modèle M3 sera lancé mais ce ne sera sans doute pas avant l'automne.Le MacBook Air 15 pouces s'est récemment fait repérer dans les logs des développeurs de l'App Store. L'engin embarquerait un écran d'une définition de 3 024 x 1 964 pixels, contre 2 560 x 1 664 pixels pour le modèle 13,6" actuel. Pour l'instant, la diagonale de ce grand modèle n'est pas connue avec certitude mais des rumeurs ont évoqué un écran de 15,5" . L'annonce est attendue pour la WWDC qui se tiendra le 5 juin