La puce M3, pas avant la fin d'année ?

Le très attendu MacBook Air 15 pouces, qui devrait être présenté par Apple à l'occasion de la WWDC23 le 5 juin prochain, devrait se contenter de la puce M2 . Apple aurait initialement prévu une version haut de gamme qui serait équipé d'une nouvelle puce M3, plus performante et gravée plus finement pour gagner en autonomie, mais la sortie de ce modèle aurait été repoussée.Selon l'analyste Ming-Chi Kuo , c'est dans le courant du deuxième semestre que la puce M3 entrerait en production chez TSMC. Le temps de l'intégration, ce n'est donc pas avant l'automne qu'Apple pourrait présenter ses premiers Macs en étant équipés. Apple pourrait alors dévoiler des versions M3 de ses deux tailles de MacBook Air, et on pourrait aussi retrouver cette puce dans de nouveaux MacBook Pro 13,3" et Mac mini.De nombreuses rumeurs avaient tablé sur une sortie de la puce M3 dès le début de l'été, au moment où les étudiants commencent à s'équiper en prévision de la rentrée. TSMC ayant lancé sa nouvelle gravure de 3 nm fin décembre , le calendrier était parfait mais Apple aurait décidé de prendre plus de temps pour écouler des stocks de puces M2 trop importants . C'est donc la puce A17 du futur iPhone 15 Pro qui serait la première à basculer sur la gravure d'une finesse de 3 nanomètres en septembre prochain.