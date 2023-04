Apple préparerait une app de journal intime

Apple préparerait une toute nouvelle application qui ressemblerait à une sorte de journal intime, rapporte le Wall Street Journal . L'application agglomérerait un certain nombre de données, automatiques ou non. Elle serait capable de déterminer lorsqu'une journée est inhabituelle, entre les rendez-vous du calendrier, les appels et messages, les photos, les entraînements sportifs et bien sûr les données du GPS, et de proposer à l'utilisateur de créer des souvenirs annotés et agrémentés d'images et d'enregistrements dès que quelque chose sort de l'ordinaire.

L'application Day One

L'application développée par Apple serait un concurrent direct de Day One , mais avec une intégration bien plus poussée aux données de l'iPhone. Le traitement de l'information se ferait entièrement en local, Apple n'accédant à aucune information par le biais d'iCloud. Le Wall Street Journal ne précise pas quand cette application serait présentée, mais elle pourrait faire partie des nouveautés d'iOS 17 qui sera dévoilé à la WWDC23 le 5 juin prochain.