iPhone 15 : le point sur les nouveautés attendues

L'iPhone 15 Pro en rouge — rendu par MacRumors (lire : L'iPhone 15 Pro décliné en rouge ?)

L'année de l'USB-C

Le connecteur propriétaire Lightning utilisé sur l'iPhone depuis 2012 va disparaître : une nouvelle loi européenne qui entrera en vigueur en 2024 va imposer à tous les fabricants d'utiliser le connecteur standard USB-C et Apple devrait se plier à cette législation avec un peu d'avance. On a déjà pu voir le connecteur USB-C plus épais sur les différents schémas industriels utilisés par les accessoiristes : cette transition ne fait désormais plus aucun doute.Le passage de l'iPhone à l'USB-C devrait permettre une explosion des débits : le connecteur Lightning était limité aux débits de l'USB 2.0 qui plafonne à 480 Mbit/s, et l'USB-C ouvrirait la porte aux débits de l'USB 3.2 ou du Thunderbolt 3, à 20 Gbit/s ou 40 Gbit/s pour des transferts filaires bien plus rapides. Cette évolution pourrait en revanche être réservée aux modèles Pro : le connecteur USB-C de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus conserverait un bas débit.

Rendu par @Hanstsaiz pour Apple Insider

Généralisation de la Dynamic Island

L'année dernière, l'iPhone 14 Pro a inauguré un nouvel élément à la fois matériel et logiciel qui remplace la traditionnel encoche : les capteurs frontaux se retrouvent sur un large poinçon central qu'Apple a nommé Dynamic Island. Cette année, tous les modèles d'iPhone 15 devraient en être équipés alors qu'iOS 17 accroîtrait les interactions possibles avec celle-ci.

iPhone 15 — rendu par 9To5Mac (lire : Rendus : l'iPhone 15 classique, avec un écran de 6,2 pouces ?)

Écrans aux marges réduites

En plus de la généralisation de la Dynamic Island, tous les modèles devraient intégrer des écrans aux marges réduites, pratiquement divisées par deux : les diagonales utilisées ne changeant pas (ou peu — il y a eu des rumeurs de dalle de 6,2" au lieu de 6,1" sur l'iPhone 15 classique), les nouveaux modèles seraient ainsi plus compacts. L'iPhone 15 Pro Max battrait le record des marges les plus fines de l'industrie, à 1,55 mm sur les quatre côtés. La technologie ProMotion devrait rester réservée aux modèles Pro : ce n'est pas avant 2025 avec l'iPhone 17 que les 120 Hz arriveraient sur les modèles classiques.

iPhone 14 Pro à gauche — iPhone 15 Pro à droite — Rendu par 9To5Mac (lire : Voici ce à quoi l'iPhone 15 Pro devrait ressembler)

Un nouveau châssis pour les modèles Pro

En dehors de l'arrivée de la Dynamic Island et de marges plus fines autour de l'écran, le design des iPhone 15 classiques resterait majoritairement inchangé avec un châssis en aluminium aux tranches plates (il devrait tout de même y avoir de nouvelles couleurs et peut-être du verre dépoli au dos). Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max devraient en revanche inaugurer un nouveau châssis, qui troquerait l'acier contre un titane plus léger (sans compromis sur la solidité) avec des tranches légèrement incurvées pour adoucir la prise en main. Cette année, le coloris spécial de l'iPhone 15 Pro serait le rouge en plus des classiques argent, noir sidéral et or.Sur la tranche gauche, les boutons devraient évoluer. Il y a eu des rumeurs de boutons capacitifs avec un bouton de volume tactile unifié, mais ce projet aurait été abandonné en cours de route . Si Apple devrait finalement bien conserver deux boutons de volume bien distincts, la disparition du commutateur de sonnerie serait toujours au programme : il serait remplacé par un nouveau bouton « d'action » qui aurait la particularité d'être personnalisable.

Rendu par @Hanstsaiz pour Apple Insider

Nouveaux appareils photos

Tous les modèles devraient bénéficier de nouveaux appareils photos arrières. Il devrait toujours y avoir deux caméras sur les modèles classiques et trois sur les modèles Pro, mais Apple devrait faire évoluer chaque capteur pour gagner en qualité. On ne connaît pas tous les détails pour le moment. Sur les modèles classiques, il est possible qu'Apple passe son grand-angle de 12 à 48 mégapixels : ces modèles pourraient alors offrir un zoom "optique" de 2x en utilisant leurs 12 mégapixels centraux, comme l'iPhone 14 Pro aujourd'hui.On sait également qu'il devrait y avoir une grosse évolution du téléobjectif de l'iPhone 15 Pro Max avec l'arrivée d'un modèle périscopique qui pourrait pousser le niveau de zoom à 5x ou 6x, contre 3x sur l'iPhone 14 Pro actuel. Ce nouveau téléobjectif serait en revanche réservé au modèle de 6,7" : l'iPhone 15 Pro de 6,1" conserverait un modèle 3x traditionnel. Conséquence fâcheuse de la montée en gamme des capteurs, les appareils photos des modèles Pro seraient encore plus protubérants.

iPhone 15 Pro — Rendu par 9To5Mac (lire : L'iPhone 15 Pro se montre en haute qualité)

En vrac : puce A17, Wi-Fi 6E, carte SIM...

Tarifs et réorganisation de la gamme

Les nouveaux modèles d'iPhone devraient toujours bénéficier d'une puce plus récente et donc plus performante. Les iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus devraient hériter de la puce A16 aujourd'hui utilisée sur l'iPhone 14 Pro, alors que les modèles Pro auraient l'exclusivité de la toute nouvelle puce A17 . Gravée à une finesse de 3 nanomètres par TSMC, elle devrait permettre de gagner en puissance tout en étant plus efficiente en énergie : l'iPhone 15 Pro aurait ainsi une autonomie en hausse.Les modèles Pro pourraient également gagner en RAM , à 8 Go au lieu de 6 Go sur les modèles actuels. Les modèles classiques devraient rester à 6 Go, mais avec une technologie plus avancée (LPDDR5 au lieu de LPDDR4X) pour gagner en performance ainsi qu'en efficience énergétique et donc en autonomie.Côté connectivité, les modèles Pro devraient gagner la compatibilité avec le Wi-Fi 6E qui offre des connexions plus robustes dans les environnements saturés, de meilleurs débits sur de courtes portées et un temps de latence réduit. Tous les modèles devraient bénéficier d'un nouveau modem 5G , le Snapdragon X70 de Qualcomm qui améliore le débit ascendant (3,5 Gbit/s au lieu de 3 Gbit/s), la latence, la fiabilité de la connexion et l'efficacité énergétique.Enfin, tous les modèles d'iPhone 15 pourraient abandonner la carte SIM physique traditionnelle en France, comme c'est déjà le cas sur la version américaine de l'iPhone 14. À la place, ce serait l'eSIM qui prendrait le relais. Cette petite puce bien plus compacte est programmable à la volée, permet bien sûr de gérer plusieurs lignes à la fois, et est prise en charge par tous les opérateurs téléphoniques français.L'arrivée de nouveaux modèles d'iPhone entraîne toujours une réorganisation de la gamme. Cette année, ce devrait être au tour de l'iPhone 12 de prendre sa retraite : l'iPhone 13 devrait a priori récupérer son positionnement tarifaire alors que l'iPhone 13 mini devrait voir son prix baisser. L'iPhone 14 (et peut-être l'iPhone 14 Plus) devrait toujours être proposé, à un tarif plus clément. L'iPhone 14 Pro devrait en revanche disparaître.Après une forte augmentation des tarifs européens des différents modèles l'année dernière, le cours de l'euro est désormais plus favorable. Il y a eu des rumeurs de prix en hausse pour l'iPhone 15 Pro , entre inflation du prix des composants et nouveautés coûteuses, mais il est possible que cette hausse soit contrebalancée par le cours de l'euro et que le scénario s'inverse en Europe. C'est bien sûr une hypothèse à prendre avec des pincettes.

La gamme actuelle

Acheter maintenant ou attendre ?

Les beaux jours arrivent et le mois de septembre n'est plus si lointain. Il devient donc intéressant d'attendre la nouvelle gamme pour investir si votre smartphone actuel commence à montrer des signes de faiblesse mais peut encore vous accompagner quelques mois. Même si vous n'optez finalement pas pour un des nouveaux modèles, leur arrivée permettra de faire baisser le prix des anciens.Apple est cependant parfaitement consciente de ce phénomène. Les prix pratiqués sur l'Apple Store ne changent jamais en cours d'année, mais Apple a le pouvoir d'anticiper les baisses de prix à venir par le biais des promotions pratiquées chez les revendeurs. Avec le printemps, les remises pratiquées sur la gamme actuelle n'ont jamais été aussi élevées : on voit désormais régulièrement des rabais passant la barre des 10% voire des 15% ! Si vous choisissez d'acheter sans attendre, vous pouvez donc guetter la bonne remise pour anticiper la baisse à venir et ne pas y perdre au change. Vous pouvez retrouver les meilleures offres au quotidien dans nos bons plans , et tous les tarifs au jour le jour sur notre comparateur de prix