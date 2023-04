Pas de Mac Pro à la WWDC 2023

En début de semaine, Mark Gurman nous avait proposé un résumé des annonces attendues à la WWDC 2023, qui se tiendra le 5 juin prochain : il y avait les nouvelles versions de ses différents systèmes, son casque de réalité mixte et de nouveaux MacBooks, mais pas de nouveau Mac Pro. Dans le dernier épisode du podcast de MacRumors , le célèbre journaliste de Bloomberg a précisé que le Mac Pro serait effectivement absent de la WWDC. Mark Gurman s'attend toujours à un lancement cette année, mais il faudrait donc encore patienter : cela pourrait nous mener à l'automne, la conférence de septembre étant généralement consacrée à des produits beaucoup plus grand public.Apple avait promis que la transition vers son architecture Apple Silicon prendrait environ deux ans. Si le Mac Pro attend finalement l'automne, ce sera donc avec un an de retard sur le calendrier initial que cette transition s'achèvera. Apple a été très claire lors de la présentation du Mac Studio en mars 2022 : ce nouveau Mac professionnel n'a pas vocation à remplacer le Mac Pro., avait alors lancé John Ternus.Selon les rumeurs dont nous disposons, le premier Mac Pro sous Apple Silicon ne changerait pas de design et embarquerait une puce M2 Ultra avec 24 coeurs de CPU, 76 coeurs de GPU et jusqu'à 192 Go de mémoire vive unifiée. Apple aurait développé une version équipée d'une puce M2 "Extreme" qui regrouperait l'équivalent de deux puces M2 Ultra, mais cette configuration aurait été mise de côté. Il y a eu des craintes quant à la modularité de cette nouvelle machine, qui n'offrirait aucune possibilité d'extension du GPU ou de la RAM, mais un mystérieux ComputeModule récemment repéré dans une version bêta laisse espérer une bonne surprise.