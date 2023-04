Trois nouveaux Macs repérés dans l'application Localiser

Trois Macs inconnus au bataillon ont été repérés dans les fichiers de configuration utilisés par l'application Localiser d'Apple. Le développeur Nicolás Álvarez a en effet déniché trois nouveaux identifiants : Mac14,8, Mac14,13 et Mac14,14. Ces trois machines sont dans la liste des Macs exclus de la fonctionnalité « Vous avez oublié votre appareil » qui avertit l'utilisateur lorsqu'il quitte un lieu en oubliant ses affaires, signe qu'il s'agit donc d'ordinateurs de bureau. Impossible en revanche d'en savoir plus à ce stade.Aux dernières nouvelles, le Mac Pro ne serait pas présenté à la WWDC 2023 et sa présentation pourrait attendre l'automne. Pour les autres Macs, il faudra attendre la génération M3 qui n'arriverait pas avant l'automne également. La puce M3 d'entrée de gamme devrait sans surprise équiper le Mac mini, mais peut-être pas tout de suite si Apple veut attendre l'arrivée de la puce M3 Pro pour son modèle haut de gamme. Une révision de l'iMac, qui a fait l'impasse sur la puce M2, est en revanche très attendue et pourrait bien survenir cet automne. Pour le Mac Studio enfin, de nouveaux modèles de génération M3 seraient bien prévus mais ils ne devraient pas arriver avant l'année prochaine.