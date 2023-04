iOS 17 : le sideloading limité à l'Union européenne ?

Pour se conformer à la nouvelle législation européenne , Apple n'aura d'autre choix que d'ouvrir iOS aux App Stores alternatifs et à la possibilité d'installer des applications téléchargées en dehors de toute boutique officielle. Selon Mark Gurman, c'est avec iOS 17 que cette importante évolution aurait lieu. C'est assez logique puisque Apple a jusqu'au 6 mars 2024 pour se conformer à la législation sur les marchés numériques (DMA) : Apple suivant un rythme de développement annuel pour son système mobile, il lui serait impossible d'attendre iOS 18.La présentation d'iOS 17 aura lieu ce 5 juin à l'occasion de la WWDC 2023 , et Apple devrait alors préciser les contours de cette ouverture annoncée. Selon Mark Gurman qui s'exprimait dans le dernier podcast de MacRumors , il faudrait s'attendre à la version la plus restrictive possible de cette ouverture au, qui est imposée par l'Union européenne et seulement par l'Union européenne. L'évolution ne concernerait ainsi que les utilisateurs européens, et Apple pourrait tenter de trouver un moyen de monétiser leen mettant en place des conditions très strictes lui permettant de continuer de prélever une commission sur les achats. Il est également peu probable qu'Apple aborde directement le sujet durant la conférence inaugurale : cela devrait plutôt se faire durant les sessions techniques destinées aux développeurs.