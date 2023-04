Un nouveau connecteur pour le casque Reality Pro d'Apple ?

Le casque de réalité mixte d'Apple ne devrait pas être alimenté par une batterie interne : cela pèserait trop lourd sur la tête de l'utilisateur. Apple utiliserait plutôt une batterie externe interchangeable qui permettrait d'obtenir une autonomie d'environ deux heures , avait déjà prévenu Mark Gurman. Sur Bloomberg , le journaliste précise que ce système utilisera deux connecteurs : le casque disposerait d'un port USB-C pour les données et d'un tout nouveau port pour l'alimentation. Il est question d'un connecteur circulaire qui s'insérerait magnétiquement dans la prise femelle, et que l'utilisateur pourrait ensuite tourner pour le verrouiller et empêcher les déconnexions intempestives.

Concept par Marcus Kane

La batterie ressemblerait beaucoup à une version plus volumineuse de la batterie MagSafe de l'iPhone : elle serait. Étant externe, elle serait donc facilement interchangeable : il est probable qu'Apple propose l'achat de batteries supplémentaires pour ceux qui souhaitent utiliser le casque sur des périodes prolongées. La présentation du casque Reality Pro d'Apple devrait avoir lieu à la WWDC23 qui se tiendra le 5 juin.