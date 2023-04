Un capteur principal plus gros sur l'iPhone 15 Pro Max ?

L'iPhone 15 Pro Max inaugurerait un nouveau capteur de Sony, le modèle IMX903 qui aurait la particularité d'être plus gros que son prédécesseur. Selon le fuiteur @UniverseIce , il s'agirait d'un capteur de 1/1,14" contre 1/1,28" pour le modèle IMX803 qui équipe aujourd'hui l'iPhone 14 Pro. La définition restant a priori de 48 mégapixels, un capteur plus gros devrait permettre aux photosites de capter plus de lumière : les résultats en faible luminosité devraient donc être améliorés avec des photos plus rapides, un bruit numérique limité et une réduction du risque de flou de mouvement.

Le capteur IMX803 de l'iPhone 14 Pro Max

La source ne l'indique pas mais il est tout à fait possible que l'iPhone 15 Pro classique bénéficie aussi de cette avancée. Seul l'iPhone 15 Pro Max devrait en revanche bénéficier du fameux téléobjectif périscopique qui a fait l'objet de tant de rumeurs ces derniers mois : il devrait permettre à ce grand modèle de 6,7" d'atteindre à niveau de zoom de 5x ou 6x, au lieu de 3x pour l'iPhone 15 Pro de 6,1".