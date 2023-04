Apple remporte une nouvelle bataille contre Epic Games

Procès entre Apple et Epic Games, saison 2, épisode final : le procès en appel qui oppose les deux entreprises a de nouveau donné raison à Apple en confirmant les premières conclusions rendues en octobre 2021 par la juge Yvonne Gonzalez Rogers. Comme le rapporte Bloomberg , la cour d'appel a de nouveau confirmé neuf des dix décisions en faveur d'Apple, dont l'absence d'abus de position dominante, et il n'est donc pas question d'imposer Apple à ouvrir sa boutique d'applications aux méthodes de paiement alternatives comme le réclamait Epic Games. Seule petite déception pour Cupertino, la clause interdisant aux éditeurs de mettre un lien dans leurs applications vers d'autres méthodes de paiement externes à l'application, depuis supprimée par Apple pour certaines apps, a bien été reconnue comme anti-concurrentielle.Apple s'est félicitée d'unepour son App Store qui. À l'été 2020, Epic Games avait intégré son propre système de paiement au sein de l'application Fortnite distribuée sur l'App Store dans l'objectif de contourner la commission de 30% imposée par Apple dans le cadre de sa boutique d'applications. Apple avait dans la foulée exclu Fortnite de l'App Store, et son éditeur Epic Games avait ensuite déposé plainte à l'encontre d'Apple pour abus de position dominante.En Europe, la fameuse DMA qui entrera en vigueur début 2024 va imposer à Apple l'ouverture à des alternatives à l'App Store : ledevrait être mis en place avec iOS 17, dont la présentation est attendue le 5 juin prochain , mais il devrait seulement être appliqué au sein de l'Union européenne