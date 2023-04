iOS 17 améliorerait l'écran verrouillé de l'iPhone

iOS 17 apporterait quelques évolutions au nouvel écran verrouillé personnalisable de l'iPhone, mis en place l'année dernière avec iOS 16 . Selon une source sur Weibo qui avait déjà prévu de l'arrivée de l'iPhone 14 jaune, l'écran verrouillé d'iOS 17 apporterait la possibilité de personnaliser la taille des polices, proposerait un bouton pour partager ses différents réglages avec d'autres utilisateurs d'iPhone, et une nouvelle fonctionnalité lui permettrait d'afficher les paroles des chansons d'Apple Music.

L'écran verrouillé personnalisable d'iOS 16

La même source confirme les rumeurs de refonte du centre de contrôle et ajoute que la luminosité du flash pourra être plus librement ajustée, avec une barre glissante comme pour le volume. Elle évoque également une interface simplifiée pour Apple Music, sans plus de précisions. Vous pouvez retrouver d'autres bruits de couloir sur iOS 17 sur cet article . La présentation d'iOS 17 aura lieu à la WWDC23 le 5 juin prochain.