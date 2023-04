iOS 17 : l'application Santé enfin sur iPad ?

L'application Santé profiterait de l'arrivée prochaine d'iOS 17 pour aller faire un petit tour sur l'iPad, selon les bonnes sources de Mark Gurman sur Bloomberg . L'idée serait d'offrir plus de place pour visualiser ses différentes données, mais aussi et surtout d'accroître la popularité de cette application auprès des différents professionnels de santé chez qui l'iPad aurait une bonne part de marché. L'application gagnerait aussi de nouvelles fonctionnalités, notamment pour la myopie.Autre évolution à venir du côté de l'application Santé, Apple proposerait une sorte de « traqueur d'émotions » permettant aux utilisateurs de renseigner l'évolution de leur humeur au jour le jour. L'application poserait des questions quotidiennes et enregistrerait l'évolution des réponses afin de pouvoir comparer certaines périodes entre elles et détecter lorsque cela ne va pas. Les développeurs de Cupertino travailleraient sur un algorithme permettant de détecter l'humeur de l'utilisateur au ton de sa voix ou à son choix de vocabulaire, mais le lancement d'une telle fonctionnalité ne serait pas encore à l'ordre du jour.