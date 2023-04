Apple Watch : un bracelet Pride 2023 tout en confettis ?

C'est chaque année dans le courant du printemps qu'Apple dévoile ses bracelets Pride Edition. Apple ne devrait pas déroger à la tradition cette année et une fuite nous donne peut-être un premier aperçu de ce à quoi nous attendre : le visuel dévoilé par @aaronp613 sur Twitter, dont l'authenticité a visiblement pu être confirmée par 9To5Mac , nous montre un bracelet plein de confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec un cadran assorti comme d'habitude. On ne sait pas dans quelle mesure le cadran sera personnalisable.Apple devrait lancer ce nouveau bracelet Sport le mois prochain, sans doute aux alentours du 17 mai qui est la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Les modèles de l'année dernière sont toujours disponibles : il y a le modèle Sport à 49 € , et le bracelet Boucle Sport Nike Pride Edition plus foncé à 49 € également.