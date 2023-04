Les Beats Studio Buds+ seront lancés en mai

Les Beats Studio Buds+ avaient déjà été repérés dans les entrailles d'iOS 16.4 le mois dernier. Désormais, on connaît tous les détails sur ces futurs modèles grâce à... Amazon, qui les a référencés par erreur cette nuit. La page produit a depuis été retirée, mais le site 9To5Mac avait déjà pris soin de récupérer toutes les informations sur ces nouveaux écouteurs de Beats.On peut notamment découvrir un tout nouveau style translucide pour le boîtier et les écouteurs. Il y aura deux autres coloris plus classiques : le noir et l'ivoire. La date de sortie est fixée au 18 mai, aux États-Unis tout du moins, avec un tarif de 169,95 dollars au lieu de 149,99 dollars pour les Studio Buds actuels.Côté fiche technique, Amazon nous apprend que ces modèles atteindront 36 heures d'autonomies grâce à leur boîtier, au lieu de 24 heures pour les modèles actuels. Les écouteurs disposeront de micros trois fois plus larges et d'un meilleur conduit pour soulager la pression. Apple promet une réduction de bruit active 1,6 fois plus efficace, et un mode Transparence 2 fois plus puissant. Les écouteurs seront fournis avec quatre paires d'embouts en caoutchouc : il y a une nouvelle taille XS en plus des S, M et L. Enfin, Apple promet une compatibilité améliorée avec son écosystème et l'écosystème Android. Ces nouveaux modèles prennent notamment en charge le partage audio, le basculement automatique d'un appareil à l'autre ainsi que la fonctionnalité "Dis Siri" et le réseau Localiser.