iOS prépare un nouveau système pour bloquer des fonctions selon les pays

Apple planche sur un nouveau système pour bloquer ou débloquer certaines fonctionnalités de l'iPhone en fonction des pays. C'est 9To5Mac qui a repéré un nouveau service apparu dans les sources d'iOS 16.2 : "countryd" n'est pas encore actif mais prépare une nouvelle manière de gérer la disponibilité des fonctionnalités, interdites ou au contraire obligatoires dans certaines régions du monde. Le nouveau système regroupe plusieurs données comme le positionnement GPS, le code pays des routeurs Wi-Fi, et la localisation de la carte SIM utilisée, pour déterminer ce qu'il faut interdire ou imposer sur l'intégralité d'iOS.Aujourd'hui, les restrictions logicielles dépendant de la localisation de l'iPhone sont faciles à contourner : c'est pourquoi certains des verrous mis en place par Apple sont basés sur le matériel. Par exemple, un iPhone acheté au Japon émettra toujours un son à la prise d'une photo, même en dehors de ce pays. Tous les détails du nouveau système développé par Apple ne sont pas encore connus, mais on peut imaginer qu'il apportera plus de souplesse pour le constructeur tout en évitant la triche des utilisateurs pour certaines fonctionnalités.Cette évolution se prépare sans doute en anticipation de la prise en charge du sideloading au sein de l'Union européenne , c'est à dire à la possibilité d'installer des applications en dehors de l'App Store qui ne devrait pas être étendue au reste du monde. Ce nouveau système qui sera sans doute activé avec iOS 17 devrait mieux gérer l'évolutivité du verrou, dans le cas où d'autres pays mettent en place la même mesure, mais aussi le cas épineux des européens en déplacement qui devront être distingués des utilisateurs ayant importé leur iPhone d'Europe.