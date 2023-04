iOS 17 : l'écran verrouillé personnalisable arriverait sur l'iPad

La personnalisation de l'écran verrouillé mise en place par iOS 16 l'année dernière est aujourd'hui exclusive à l'iPhone. Cette année, iPadOS 17 pourrait amener cette fonctionnalité à l'iPad, selon le compte @analyst941 qui a visiblement ses entrées à Cupertino. La rumeur en tout cas très crédible : Apple eu le temps de peaufiner ce système et il n'y a aucune raison technique s'opposant à son arrivée sur les tablettes de la marque. On avait d'ailleurs pu voir l'année dernière que les widgets de l'écran verrouillé pouvaient bien être chargés sur l'iPad grâce à une petite bidouille, mais que l'affichage était alors bourré de bugs : Apple avait vraisemblablement laissé tomber le développement sur iPadOS 16 pour se focaliser sur celui de l'iPhone.

L'écran verrouillé d'iPadOS 16 sur l'iPad mini 6

L'écran verrouillé d'iPadOS 17 devrait donc offrir tout ce qui est déjà en place sur l'iPhone, comme les widgets et la personnalisation des couleurs et des polices, mais aussi les nouveautés qui seront mises en place avec iOS 17 cette année : selon une autre source , il y aurait la possibilité de personnaliser la taille des polices, un bouton pour partager son écran verrouillé personnalisé avec d'autres utilisateurs, et l'affichage des paroles des chansons d'Apple Music.