Les boutons mécaniques de l'iPhone 15 Pro se montrent en rendus

Les rumeurs prêtant à Apple l'intention d'intégrer des boutons capacitifs à l'iPhone 15 Pro ont été nombreuses ces derniers mois, avec un bouton de volume tactile unifié et des Taptic Engines permettant de simuler la sensation de clic. Les bruits de couloir n'étaient a priori pas erronés, mais Apple aurait finalement changé ses plans en cours de route suite à l'émergence de problèmes techniques impossibles à résoudre avant le lancement de la production de masse qui approche à grands pas. Apple serait donc revenue à un design mécanique traditionnel, avec deux boutons de volume bien séparés.Apple aurait cependant conservé son idée de faire disparaître le commutateur de sonnerie : il serait toujours remplacé par un nouveau bouton « d'action » qui aurait des usages personnalisables, comme sur l'Apple Watch Ultra. Le site 9To5Mac a pu obtenir les nouveaux fichiers CAD fournis par Apple aux accessoiristes, et a créé des rendus 3D de très bonne qualité pour nous permettre de visualiser ce à quoi cela va ressembler. Le nouveau bouton latéral se positionnerait au même emplacement que le commutateur de sonnerie, et il ferait peu ou prou la même taille. Ses dimensions plus compactes devraient permettre de pouvoir le distinguer facilement des boutons de volume lors d'une manipulation à l'aveugle.

Bouton d'action à gauche, commutateur de sonnerie à droite

La bascule sur des boutons capacitifs, plus fiables, plus étanches et avec une prise en charge des mouvements tactiles qui pourrait ouvrir la porte à de nouveaux types d'interactions sur le bouton de volume unifié, attendrait donc l'année prochaine avec l'iPhone 16 Pro. Vous pouvez retrouver la plupart des nouveautés attendues sur la gamme d'iPhone 15, dont la présentation aura lieu en septembre prochain, sur cet article