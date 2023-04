Phone Link apporte un peu d'iMessage à Windows 11

En mars, Microsoft avait donné un premier aperçu de la prise en charge d'iMessage sur son application Phone Link. Deux mois plus tard, Microsoft vient d'annoncer le déploiement progressif de Phone Link pour les utilisateurs de Windows 11. L'application « Mobile connecté » en VF sera disponible pour tous les utilisateurs d'ici quelques semaines, certains dès maintenant, et permettra donc une prise en charge sommaire de l'iPhone sur Windows 11.Lorsque l'iPhone est connecté au PC via Bluetooth, cette application permet de recevoir et envoyer des messages ainsi que des appels, et les contacts sont également pris en charge tout comme l'affichage des notifications de l'iPhone. Les messages groupés ne sont en revanche pas gérés, et l'envoi de photos ou vidéos non plus. Autre inconvénient majeur, l'application ne conserve pas l'historique des conversations au-delà de la session courante.