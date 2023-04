Des EarPods USB-C en production pour une sortie en septembre

Pour accompagner la transition de la gamme d'iPhone 15 du connecteur Lightning au standard USB-C, Apple adapterait ses différents accessoires filaires. C'est notamment le cas des EarPods, ces écouteurs filaires qui ne sont plus fournis par défaut avec l'iPhone mais qu'Apple vend toujours à la pelle même si ce sont les écouteurs sans fil AirPods qui ont désormais le devant de la scène. Selon le fuiteur ShrimpApplePro , la version USB-C de ces écouteurs serait entrée en production, tout comme divers autres câbles. La sortie devrait avoir lieu en septembre, en même temps que l'iPhone 15.

Un EarPod avec le connecteur Lightning

En septembre, on devrait donc trouver trois versions des EarPods : avec le connecteur Lightning ( 19 € ), avec la traditionnelle prise jack ( 19 € ), et donc avec l'USB-C pour les clients des tous derniers modèles d'iPhone. La bascule de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro sur le standard USB-C est désormais une certitude : on a pu voir ce nouveau connecteur qui sera bientôt imposé par l'Union européenne sur de nombreux schémas industriels utilisés par les fabricants d'accessoires. Vous pouvez retrouver un condensé des différentes rumeurs au sujet de la gamme d'iPhone 15 sur cet article