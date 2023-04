Le développement de Siri toujours aussi chaotique

La grande révolution permettant à Siri de rattraper ChatGPT et les autres modèles de langage naturel, ce n'est pas pour demain la veille. The Information a interrogé une grosse trentaine d'anciens employés ayant eu à plancher sur l'assistant vocal d'Apple. Le site décrit une organisation désordonnée, avec de fortes dissensions entre ses dirigeants et d'intenses désaccords sur la direction que Siri devrait prendre.De très nombreux ingénieurs auraient quitté l'entreprise à cause de sa lenteur pour prendre des décisions et son approche extrêmement conservatrice des technologies d'intelligence artificielle. Plusieurs profils de haut vol auraient notamment été perdus au profit de Google, malgré les tentatives personnelles de Tim Cook de les convaincre de rester à Cupertino. Les dirigeants de l'assistant auraient écarté diverses propositions qui auraient donné à Siri de plus grandes capacités conversationnelles, de peur que la fonctionnalité soit difficile à contrôler et génère des erreurs.Plusieurs dirigeants d'Apple, y compris Tim Cook, auraient fait pression pour que apporter des changements à Siri afin d'éviter toute possibilité de réponse qui pourrait être perçue comme gênante. De nombreuses réponses sont ainsi pré-écrites manuellement par une équipe d'une vingtaine de personnes, plutôt que par un programme d'intelligence artificielle qui pourrait être beaucoup plus complet mais pourrait aussi se tromper.Il est donné l'exemple d'une équipe qui avait planché sur un système allant piocher des informations sur le web : avant d'être validé, le programme a dû atteindre un taux d'erreur pratiquement nul. Les ingénieurs auraient d'ailleurs passé des mois à convaincre leurs dirigeants que chaque réponse de Siri n'avait pas besoin d'être validée manuellement, ce qui rendait impossible la mise en place d'un projet d'ampleur. L'équipe en charge du design refuserait également la mise en place d'un bouton permettant de signaler une erreur, ce qui reviendrait à admettre la possibilité de cette éventualité.En 2019, une équipe a travaillé sur une remise à zéro technique de l'assistant : c'est le projet Blackbird qui visait à alléger la structure de Siri et de lui permettre de fonctionner partiellement en local, avec la délégation de la création de fonctions aux développeurs d'applications tierces. Mais dans le même temps, un autre projet surnommé Siri X pour le dixième anniversaire de l'assistant avait été lancé pour basculer certaines requêtes en local pour des raisons de confidentialité, sans l'aspect modulaire du projet Blackbird. Ce sont des centaines d'employés initialement affectés à Blackbird qui ont finalement rejoint Siri X, ce qui aurait tué dans l'oeuf les ambitions d'un Siri plus ouvert.On sait que des équipes d'Apple planchent sur des modèles de langage naturel similaires à ceux utilisés pour ChatGPT, avec la potentialité de remplacer un jour Siri. On ne sait en revanche pas quelles sont les ambitions d'Apple en la matière. Il est tout à fait possible qu'un projet ait été lancé dans le plus grand secret et qu'une bonne surprise soit dans les tuyaux. Il ne faudrait en revanche clairement pas s'attendre à une refonte de Siri dès cette année.