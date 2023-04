iOS 17 : un aperçu du redesign des apps Cartes et Santé ?

Avec iOS 17, Apple devrait apporter des retouches à l'interface de certaines applications et cela devrait être le cas pour Santé et Cartes. De précédentes rumeurs avaient déjà abordé la question, et @analyst941 nous apporte aujourd'hui deux rendus de ce à quoi cela devrait ressembler.L'application Cartes (anciennement Wallet), devrait notamment gagner une barre de navigation permettant d'accéder rapidement aux différentes catégories de cartes, avec dans chaque catégorie des onglets pour mieux s'y retrouver si les résultats sont encore nombreux. Glisser vers le haut ferait apparaître un champs de recherche. Un nouveau bouton devrait enfin permettre d'accéder à l'historique des transactions.Pour l'application Santé, c'est un peu plus flou mais la présentation des Favoris devrait changer pour adopter un design en forme de cartes, avec à chaque fois les données présentées sous forme visuelle.Ce ne sont pas les seules applications qui devraient évoluer avec iOS 17 : il devrait aussi y avoir des changements pour Appareil photo, et surtout une refonte du centre de contrôle dont on ne sait encore rien. La présentation d'iOS 17 aura lieu le 5 juin prochain à la WWDC23.