Une mise à jour de sécurité pour iOS 16.4.1 et macOS 13.3.1

Ce sont les toutes premières mises à jour de sécurité rapides lancées par Apple : ce soir, des mises à jour sont disponibles pour iOS 16.4.1 et macOS 13.3.1, sans changement de numéro de version mais avec un suffixe « (a) » pour indiquer que la version initiale a reçu un correctif. Apple indique queApple avait déjà testé ses mises à jour de sécurité rapides pour iOS et pour macOS en fin d'année dernière : il s'agit d'une nouvelle méthode de mise à niveau qui ne nécessite pas une mise à jour complète du système, comme décrit dans une nouvelle fiche d'assistance , et qui est ainsi beaucoup plus légère à télécharger et plus rapide à installer. Le démarrage de l'appareil reste toutefois requis.