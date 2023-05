Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad en 2024 et 2025 ?

Apple préparerait des versions pour iPad de ses logiciels de création professionnelles Final Cut Pro (vidéo) et Logic Pro (musique), selon les sources de @analyst941 qui multiplie les rumeurs ces dernières semaines. Pour Final Cut Pro, la sortie serait prévue l'année prochaine en 2024. Pour Logic Pro, il faudrait attendre une année de plus en 2025.Cette nouvelle indiscrétion survient dans un contexte de montée en gamme à venir pour l'iPad Pro, avec l'arrivée d'un grand modèle de 14 pouces qui serait prévue pour 2024 et dont le lancement pourrait donc coïncider avec le lancement de Final Cut Pro pour iPadOS. L'engin pouvant visiblement prendre en charge deux écrans 6K à 60 Hz et disposant d'une grande puissance avec la puce M3 Pro, l'iPad Pro pourrait devenir un outil de création professionnelle capable de concurrencer le MacBook Pro.