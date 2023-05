Quelques évolutions pour Stage Manager avec iPadOS 17 ?

Apple devrait profiter d'iPadOS 17 pour apporter quelques évolutions à Stage Manager, sa fonctionnalité de fenêtrage sortie avec iPadOS 16 l'année dernière. Selon @analyst941 , Stage Manager prendrait bientôt en charge les webcams intégrées aux moniteurs externes, apporterait des réglages pour la gestion de l'audio externe, permettrait la lecture de multiples flux audio et vidéo, permettrait de modifier la taille du Dock sur l'écran externe, et permettrait d'éteindre l'écran de l'iPad pour ne plus utiliser que le moniteur externe.Cette même source a déjà vu juste par le passé, notamment en partageant des informations exclusives sur la Dynamic Island avant la présentation de l'iPhone 14 Pro. Ces derniers temps, c'est également elle qui a annoncé l'arrivée de l'écran verrouillé personnalisable sur iPadOS 17, d'une version iPad de Final Cut Pro et de Logic Pro , ou encore d'un iPad de 14 pouces pour 2024. Pour iPadOS 17, la présentation officielle aura lieu le 5 juin prochain à l'occasion de la WWDC23.