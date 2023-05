Un nouveau firmware pour les AirPods, Beats et chargeur MagSafe

Les écouteurs d'Apple ont hier soir reçu une mise à jour logicielle. Pour tous les modèles d'AirPods, il s'agit de la version 5E135 qui succède au firmware 5E133 lancé le mois dernier . Pour les écouteurs Beats Fit Pro et Powerbeats Pro, le firmware passe de la version 5B55 à la version 5B66. Comme à sa (mauvaise) habitude, Apple ne précise pas quelles sont les évolutions apportées par ces mises à jour : on guettera donc les éventuels changements dans les prochains jours.À noter que le chargeur MagSafe d'Apple passe également de la version 255.0.0 à la version 258.0.0. Pour tout ce petit monde, impossible de déclencher la mise à jour manuellement : on sait qu'elle s'applique automatiquement lorsque l'iPhone est connecté au chargeur, lorsque les écouteurs sont en charge ou lorsque le casque AirPods Max est connecté à un appareil iOS, mais cela peut parfois prendre du temps. Vous pouvez consulter la version du firmware de vos AirPods dans l'application Réglages : cliquez sur Général > Informations > AirPods de [...].