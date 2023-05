Le Thunderbolt Display et le premier iPad Air bientôt obsolètes

La liste des produits obsolètes d'Apple va bientôt s'allonger pour accueillir le LED Cinema Display de 2010, le Thunderbolt Display de 2011 ainsi que l'iPad Air de première génération qui remonte à 2013, selon un mémo interne qu'ont pu consulter nos confrères de MacGeneration . C'est le 31 mai que ces trois produits deviendront officiellement obsolètes dans la nomenclature interne d'Apple, ce qui signifie qu'il ne sera plus possible d'obtenir une réparation auprès de son SAV ou de son réseau de réparateurs agréés.Vu l'ancienneté des produits concernés, ce changement ne devrait pas affecter beaucoup de monde : en cas de panne, il reste dans la plupart des cas plus pertinent d'investir dans du matériel plus récent. Sachez en tout cas qu'il vous reste donc tout ce mois de mai pour demander une réparation si vous en avez besoin. Après, il faudra se rabattre sur les réparateurs non agréés.