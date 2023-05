Localisation : Apple et Google élaborent un standard contre le pistage

Apple et Google ont hier annoncé la mise au point d'une spécification pour combattre l'emploi des appareils Bluetooth capables de géolocalisation pour suivre des personnes à leur insu. Cela concerne principalement les AirTags et les autres traqueurs dont le seul objectif est de garder un oeil permanent sur ses affaires, mais il y a également d'autres produits qui reprennent ce fonctionnement pour se traquer eux-mêmes, comme les AirPods et d'autres écouteurs sans fil.La spécification proposée par Apple et Google reprend les protections déjà mises en place par Apple pour les AirTags, avec une collaboration de Google pour améliorer certains aspects de la norme. À l'état de brouillon pour le moment, la norme a déjà suscité l'intérêt de Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security et Pebblebee, l'objectif étant que n'importe quel smartphone soit capable de détecter n'importe quel traqueur inconnu qui lui colle un peu trop aux basques, et d'avertir son propriétaire afin qu'il prenne ses dispositions. La spécification a été soumise aux standards de la Internet Engineering Task Force (IETF) et les entreprises intéressées ont désormais trois mois pour émettre leurs commentaires et suggestions. La norme doit être finalisée pour la fin d'année 2023 et intégrée dans de futures versions d'iOS et d'Android.