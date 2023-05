Grève des scénaristes : moins de contenus pour Apple TV+ ?

Le puissant syndicat des scénaristes américains, la(WGA), est depuis mardi en grève. Ce sont plus de 11 000 membres qui ont cessé le travail, faute d'accord pour le renouvellement de la convention collective arrivée à expiration. Les scénaristes et les studios, représentés par la(AMPTP) seraient encore loin de trouver un terrain d'entente sur de nombreux points, de la revalorisation des salaires à l'indexation des droits résiduels sur les audiences du streaming en passant par la garantie d'effectifs minimums dans les projets ou la limitation de l'utilisation de l'intelligence artificielle.Faute de convention collective, la grève des scénaristes durera le temps qu'un accord soit de nouveau trouvé, et cela va retarder de nombreux projets de séries télévisées et de films. En 2007, la précédente grève de ce type avait duré plus de trois mois et avait considérablement chamboulé le calendrier des sorties. Afin de ne pas prendre le risque de se retrouver à sec au cas où le conflit s'enlise, Apple pourrait donc décaler la sortie de certaines créations originales dans les prochains mois. Apple TV+ pourrait également en profiter pour promouvoir un catalogue international plus varié, la grève des scénaristes étant limitée aux seuls États-Unis.