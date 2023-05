Apple augmente les tarifs de reprise de ses anciens appareils

C'est suffisamment rare pour être signalé : Apple vient d'augmenter les tarifs de reprise de ses anciens appareils. Dans le cadre de son offre Apple Trade In , la marque propose de reprendre vos anciens modèles d'iPhone, d'Apple Watch, d'iPad ou encore de Mac : il est alors possible de transférer le crédit sur votre compte bancaire, ou de profiter d'une remise équivalente sur l'achat de matériel neuf.Pour l'iPhone, le maximum est par exemple passé de 695 € à 735 € pour un iPhone 13 Pro Max. Pour le Mac, cela va jusqu'à 850 € pour un MacBook Pro, contre 810 € précédemment. Pour l'iPad, Apple reprend un iPad Pro jusqu'à 555 €, soit 30 € de plus qu'auparavant. Et pour l'Apple Watch, une Series 7 peut être reprise pour 180 €, au lieu de 170 € avant la hausse. Évidemment, les tarifs sont dégressifs selon l'ancienneté des modèles concernés.La hausse est plutôt modeste, Apple restant Apple : il ne faudrait pas non plus que cela devienne intéressant. Bien sûr, il y a un côté pratique indéniable : on peut acheter un nouvel appareil et se débarrasser de l'ancien en une seule opération, sans avoir à se soucier de la revente. En revanche, il faut bien avoir conscience que les tarifs de reprise pratiqués par Apple sont totalement déconnectés de la réalité du marché de seconde main, qui est nettement plus avantageux.