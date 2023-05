Q2 2023 : Apple publie des résultats plutôt bons mais disparates

Apple a hier soir publié ses résultats financiers pour le compte de son deuxième trimestre fiscal de 2023, qui comprend les mois de janvier, février et mars. Après un précédent trimestre en léger recul , les chiffres de ce trimestre sont à nouveau en légère baisse mais Apple maintient de bons résultats par rapport à la conjoncture. En effet, avec un chiffre d'affaires de 94,8 milliards de dollars et un bénéfice de 24,1 milliards de dollars, ce sont des évolutions de -2,6% et -3,4% par rapport au même trimestre de l'année précédente. C'est un nouveau recul, mais un recul très mesuré.Ces chiffres plutôt satisfaisants cachent en revanche de fortes disparités selon les catégories de revenus. Apple continue de faire grossir l'importance de ses services dans son chiffre d'affaires : avec une nouvelle hausse de 5,5% pour 20,9 milliards de dollars, ils représentent désormais 22% des revenus de l'entreprise. L'iPhone, lui, enregistre une petite hausse de 1,5% pour 51,3 milliards de dollars. Les smartphones d'Apple continuent d'engranger plus de la moitié du CA d'Apple et cette légère embellie permet donc de compenser des résultats moins reluisants.Pour les autres produits (), catégorie fourre-tout qui regroupe les AirPods, l'Apple Watch, les produits Beats, l'Apple TV, le HomePod et les différents accessoires, c'est une petite baisse de 0,5% pour 8,7 milliards de dollars. Pour l'iPad, c'est nettement moins bon avec une chute de 12,8% pour 6,6 milliards de dollars. Et pour le Mac, c'est le gadin, la bûche, la gamelle avec un recul de 31,3% pour 7,1 milliards de dollars. Le produit historique d'Apple ne représente ce trimestre que 8% de ses revenus !Les analystes avaient déjà prévenu que les ventes de Macs seraient à la peine ce trimestre , comme pour le trimestre précédent d'ailleurs. Si on pouvait espérer que le lancement de nouveaux Mac mini et MacBook Pro pourrait inverser la tendance, ou du moins adoucir la pente, ça n'a donc pas été le cas. C'est sans doute le contrecoup des fortes ventes entraînées par l'épidémie de Covid-19 : il y a eu une explosion des ventes en 2020 et 2021, avec des renouvellements anticipés et le parc est désormais un peu plus jeune que d'habitude, avec une cyclicité plus marquée pour les renouvellements à venir., s'est réjoui Tim Cook. Le CEO d'Apple a d'ailleurs déclaré à CNBC que des licenciements massifs tels qu'on a pu récemment voir dans d'autres entreprises technologiques n'étaient absolument pas à l'ordre du jour. Comme depuis trois ans, Apple n'a pas présenté de prédictions pour les chiffres du trimestre prochain.