Apple empilerait les stocks de MacBook Air 15'' en amont de la WWDC

La production du très attendu MacBook Air 15 pouces aurait débuté à la fin de l'hiver et Apple empilerait désormais ses stocks en amont de la WWDC23 , selon les sources industrielles de DigiTimes . C'est le 5 juin que cet événement aura lieu et c'est à cette occasion qu'Apple devrait officialiser cette nouvelle machine, affirme Mark Gurman qui est généralement très bien renseigné. Encore un mois d'attente donc : d'ici-là, Apple devrait avoir constitué des stocks suffisamment importants pour que le lancement se fasse dans la foulée et sans délais.

Visuel par MacRumors

S'il y a eu un temps des rumeurs de puce M3 pour ce nouveau MacBook Air, Apple aurait finalement fait le choix de se limiter à la puce M2 pour des questions de stocks de puces M2 trop importants et de problématiques de production des puces de 3 nm chez TSMC. La puce M3 ne serait désormais plus attendue avant l'automne, et il semble ainsi peu probable qu'Apple retouche son modèle 13,6" entre temps.