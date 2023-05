iPhone 15 Pro : l'abandon des boutons capacitifs confirmé par Cirrus Logic

L'iPhone 15 Pro n'aura pas les boutons capacitifs initialement prévus par Apple. Après de nombreuses rumeurs annonçant la fin des boutons mécaniques et leur remplacement par des modèles tactiles accompagnés de nouveaux moteurs Taptic Engines permettant de simuler la sensation de clic, Apple aurait finalement décidé d'annuler ce projet à quelques semaines de la mise en production suite à des problèmes techniques impossibles à résoudre dans les temps.Pour ses nouveaux boutons, Apple avait fait appel à l'entreprise américaine Cirrus Logic , qui avait annoncé en fin d'année dernière un partenariat avecqui souhaitait rester anonyme. Le juteux contrat est finalement tombé à l'eau : dans sa dernière newsletter destinée à ses actionnaires et repérée par MacRumors , Cirrus Logic annonce que, précisant que

Les boutons de volume capacitifs initialement prévus — Visuel par MacRumors

Le passage de boutons mécaniques à une technologie capacitive devait améliorer la fiabilité et l'étanchéité des boutons, tout en offrant de nouvelles possibilités d'interactions : il aurait par exemple été possible de glisser le doigt sur le bouton de volume unifié pour contrôler un curseur de défilement sans avoir à toucher l'écran.L'abandon des boutons capacitifs, ou en tout cas leur possible report à l'iPhone 16 Pro l'année prochaine, n'empêchera Apple de faire évoluer un élément clé dès cet année avec la suppression du commutateur de sonnerie, qui serait remplacé par un tout nouveau bouton dont l'action serait personnalisable.