iOS 17 : une plus grande place pour Plans sur l'écran verrouillé ?

L'application Plans d'Apple gagnerait un important aperçu en direct de la navigation sur l'écran verrouillé de l'iPhone avec iOS 17, selon les sources de @analyst941 qui nous partage le montage ci-dessous. Lorsqu'un trajet est en cours, la carte prendrait l'essentiel de la place disponible et ferait d'ailleurs disparaître les widgets normalement présents sous l'affichage de l'heure. Les notifications continueraient d'arriver sur un compteur en bas de l'écran, et elles pourraient être consultées en glissant son doigt du bas vers le haut de l'écran.Ce compte @analyst941 a partagé plusieurs indiscrétions au sujet d'iOS 17 ces dernières semaines : il y a notamment l'arrivée de l'écran verrouillé personnalisable sur l'iPad un redesign des applications Cartes et Santé , ou encore de multiples évolutions pour Stage Manager sur iPadOS 17. La présentation d'iOS 17 et d'iPadOS 17 est attendue pour le 5 juin à la WWDC 2023