L'Apple Watch Series 9 devrait inaugurer un nouveau processeur

Après trois ans sans évolution, l'Apple Watch Series 9 devrait enfin inaugurer un nouveau processeur selon les informations de Mark Gurman . Le nouveau processeur pourrait être basé sur celui de la puce A15 : cela lui apporterait plus de puissance et une meilleure efficience énergétique, ce qui pourrait conduire à une meilleure autonomie. Ce surplus de puissance pourrait aussi débloquer de nouvelles fonctionnalités sur watchOS 10 , qui sera présenté le 5 juin à la WWDC 2023 , mais on n'en saura pas plus à ce stade.Les trois précédentes versions de l'Apple Watch étaient toutes équipées du même processeur, identique depuis la puce S6 de l'Apple Watch Series 6. La puce en elle-même a bien évolué entre temps, mais sur d'autres caractéristiques : l'année dernière, la puce S8 de l'Apple Watch Series 8 a intégré de nouveaux accéléromètre et gyroscope, mais le processeur est resté inchangé.En dehors de ce nouveau processeur, on ne sait pas grand chose de la future gamme d'Apple Watch Series 9 qui doit être présentée en septembre. Les rumeurs sont en effet très calmes, n'évoquant notamment aucun nouveau capteur de santé (le capteur de glucose serait encore lointain ) ou évolution de design. Tout semble indiquer que l'Apple Watch Series 9 présentera des évolutions assez mineures par rapport à l'Apple Watch Series 8.Si vous comptez vous équiper sans attendre, sachez qu'il y a régulièrement des offres promotionnelles sur la gamme actuelle chez les différents revendeurs, avec des remises dépassant la barre des -10% : vous pouvez retrouver tous les modèles et toutes les offres sur notre comparateur de prix