Les MacBook Pro de 2023 bientôt sur le Refurb Store

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces de génération M2 Pro sont apparus pour la première fois sur le Refurb Store américain ce lundi. Près de quatre mois après leur sortie , c'est un délai un peu plus rapide que pour la génération M1 Pro pour laquelle il avait fallu attendre un mois de plus. Il est très fréquent que la sortie d'un produit sur la version américaine du Refurb Store précède de très peu la même sortie sur le Refurb Store français . Pour les MacBook Pro de génération M1 Pro, l'écart n'avait été que d'une semaine Si vous guettez les promos pour vous équiper à moindre frais, l'arrivée prochaine des MacBook Pro de 2023 sur le Refurb Store peut donc être une bonne nouvelle, d'autant plus qu'Apple est revenue à une remise de 15% et non plus de 10% comme sur les premiers modèles M1 Pro reconditionnés. Les ordinateurs reconditionnés par Apple étant généralement d'une qualité indiscernable du neuf et bénéficiant surtout de la même garantie, c'est souvent une alternative privilégiée pour ceux qui achètent plusieurs mois après la sortie d'un nouveau Mac. Actuellement, les remises chez les revendeurs sur le neuf atteignent 8% ( voir notre comparateur de prix ).