Les iPhone 16 Pro et Pro Max auraient des écrans plus grands

Les futurs iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max attendus pour 2024 auraient des écrans encore plus grands avec des diagonales de 6,3" et 6,9", selon les sources généralement bien renseignées de Ross Young . L'analyste précise qu'il s'agit d'arrondis à la décimale supérieure et qu'il donnera une diagonale plus précise à l'occasion d'une conférence prévue dans deux semaines. Aujourd'hui, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max intègrent des dalles de 6,1" et 6,7", et il s'agit là aussi d'arrondis : les diagonales exactes sont de 6,12" et de 6,69".

Visuel par Apple Hub

Pour les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max dont la présentation est prévue pour septembre, les diagonales des écrans ne devraient pas évoluer mais les bordures noires autour de ceux-ci devraient être considérablement réduites : ces futurs smartphones seraient ainsi un peu plus compacts que les modèles actuels, et il est presque étonnant qu'Apple n'ait pas compensé ce gain par l'intégration d'un écran plus grand dès cette année.