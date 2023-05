Apple annonce Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad

Final Cut Pro et Logic Pro seront disponibles pour iPad le 23 mai, vient d'annoncer Apple à la surprise générale puisque les rumeurs n'attendaient pas un tel portage avant l'année prochaine au plus tôt. Les deux applications de montage vidéo et de création audio ont été adaptées à l'interface tactile des tablettes d'Apple, et il y aura même des fonctionnalités spécifiques comme Live Drawing qui permettra de dessiner à l'Apple Pencil directement sur une vidéo. Il sera, selon les besoins, possible d'exporter vers le Mac afin d'utiliser des outils complémentaires.Sur iPad, les deux logiciels seront uniquement proposés sous forme d'abonnement : on apprend dans le communiqué de presse que le tarif américain sera de 4,99 dollars par mois ou de 49 dollars par an (sur Mac, Final Cut Pro coûte 349,99 € et Logic Pro 229,99 € ). Final Cut Pro nécessitera un iPad équipé de la puce M1 au minimum, tandis que Logic Pro pourra fonctionner avec la puce A12 au minimum.