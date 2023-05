Apple Watch : Apple présente son bracelet Pride 2023

Comme chaque année à la même période, Apple vient de dévoiler une nouvelle version de son bracelet Pride Edition. Pour cette version 2023, il s'agit d'un bracelet Sport blanc floqué de confettis aux couleurs l'arc-en-ciel. Et comme toujours, il y a également un cadran et un fond d'écran pour iPhone assortis.Ce nouveau bracelet sera disponible à la vente sur l'Apple Store le 23 mai pour 49 €, et les nouveaux cadrans et fond d'écran seront disponibles dès la semaine prochaine avec watchOS 9.5 et iOS 16.5.