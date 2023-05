Les nouveautés de macOS 13.4, en version RC

• Sports feed in the sidebar of Apple News gives easy access to stories, scores, standings, and more, for the teams and leagues you follow

• My Sports score and schedule cards in Apple News take you directly to game pages where you can find additional details about specific games

• Resolves an issue where Auto Unlock with Apple Watch does not log you into your Mac

• Fixes a Bluetooth issue where keyboards connect slowly to Mac after restarting

• Addresses a VoiceOver issue with navigating to landmarks on webpages

• Fixes an issue where Screen Time settings may reset or not sync across all devices

Apple a hier soir envoyé aux développeurs la versionde macOS 13.4. C'est cette version de travail qui deviendra la version finale si aucun pépin trop gênant n'est identifié dans les prochains jours. La sortie devrait avoir lieu la semaine prochaine aux côtés d'iOS 16.5, watchOS 9.5 et tvOS 16.5 qui sont également entrés en version RC ce mardi.Côté nouveautés, c'est assez mince. Il y a du neuf pour le sport avec un nouveau flux d'actualité dédié dans la barre latérale d'Apple News (non disponible en France) et une nouvelle gestion des scores, et Apple cite ensuite quatre corrections de bugs : la résolution d'un bug qui empêchait le déverrouillage du Mac avec l'Apple Watch, d'un bug qui ralentissait la connexion des claviers Bluetooth après redémarrage, d'un bug de VoiceOver pour la navigation au sein de pages web, et d'un bug de la fonctionnalité Temps d'écran dont les réglages pouvaient se réinitialiser ou ne pas se synchroniser sur tous les appareils. Voici les notes de version fournies par Apple, en anglais uniquement pour le moment :L'heure n'est pas tellement aux nouveautés pour macOS 13 car Apple prépare activement la suite : macOS 14 sera présenté à la WWDC23 le 5 juin prochain et la première version bêta sera lancée dans la foulée.