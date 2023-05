Apple prépare un casque Beats Studio Pro

Apple prépare la commercialisation d'un nouveau casque audio sous la marque Beats et il s'appellera Beats Studio Pro. C'est la version RC d'iOS 16.5 lancée hier soir qui a permis au site 9To5Mac de repérer cette nouveauté à venir, la prochaine mise à jour d'iOS renfermant des références et même des visuels de ce casque qui serait a priori développé en partenariat avec le directeur artistique Samuel Ross du label A-Cold-Wall.À en croire les références dénichées au sein d'iOS 16.5, ce nouveau casque disposerait de meilleurs modes de réduction de bruit (ANC) et de Transparence, ainsi qu'un mode Audio Spatial personnalisable. On en sait guère plus pour l'instant : on peut spéculer sur la transition du connecteur Lightning au standard USB-C pour être dans les clous de la future réglementation européenne , mais c'est à peu près tout.Ce casque va-t-il remplacer le Beats Studio3 de 2017 ou offrir une alternative plus haut de gamme ? Il faudra attendre la présentation officielle pour le savoir. Il se pourrait que l'annonce soit imminente : Apple doit déjà commercialiser de nouveaux écouteurs Beats Studio Buds+ dans le courant de ce mois de mai.