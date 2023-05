Android détectera les AirTags indésirables dès cet été

Une semaine après l'annonce conjointe d'Apple et de Google annonçant la mise au point d'un standard contre le pistage des traqueurs indésirables, Google a hier annoncé que la détection des traqueurs serait intégrée à Android dès cet été . Cela fonctionnera comme la détection d'iOS : si un smartphone Android détecte qu'un traqueur inconnu se déplace avec lui, il en avertira son propriétaire qui pourra alors lui faire jouer un son pour mieux le localiser, et obtenir des instructions pour le neutraliser si besoin. Il y aura également une fonctionnalité permettant de scanner manuellement son environnement à la recherche de traqueurs.Cette nouvelle fonctionnalité d'Android sera compatible avec les AirTags et la plupart des traqueurs Bluetooth du marché. Google a également annoncé un renforcement de son réseau Find My Device qui va dès cet été fonctionner comme le réseau Localiser d'Apple avec l'utilisation du réseau de smartphones en circulation pour relayer la position GPS des traqueurs compatibles comme ceux de Tile, Chipolo ou Pebblebee... mais pas les AirTags.