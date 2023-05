Rumeurs : une employée indiscrète piégée par Apple

Beaucoup des rumeurs nous permettant de connaître à l'avance les projets d'Apple proviennent de ses fournisseurs et sous-traitants (c'est par exemple le cas pour l'iPhone 15 dont on connaît déjà une bonne partie de la fiche technique). C'est pourquoi elles n'abordent souvent que l'aspect matériel des futurs produits, et pas l'aspect logiciel qui reste jalousement gardé à Cupertino jusqu'au jour de l'annonce. Mais avec autant d'employés, difficile d'éviter totalement les fuites : il arrive régulièrement que des informations confidentielles sur les futurs systèmes et applications d'Apple parviennent jusqu'à nos oreilles.Ces dernières semaines, un fuiteur totalement inconnu jusqu'ici a publié de nombreuses indiscrétions qui ne pouvaient venir que des équipes de développement de Cupertino. Actif sur Twitter sous le pseudonyme @analyst941 , il a notamment parlé de la nouvelle grille d'apps de watchOS 10 , de l'arrivée de l'écran verrouillé personnalisable sur l'iPad avec iPadOS 17, d'un redesign pour les apps Cartes et Santé ainsi que l'intégration de Plans sur l'écran verrouillé , d'évolutions à venir pour Stage Manager , de la possibilité pour l'Apple Watch de s'appairer à plusieurs appareils , ou encore d'un iPad de 14 pouces avec puce M3 Pro pour 2024.Enfin, il y a eu la rumeur d'arrivée d'une version iPad des applications Final Cut Pro et Logic Pro , respectivement pour 2024 et 2025. Une semaine plus tard, Apple a annoncé le lancement de ces deux applications dès ce 23 mai . La proximité de la rumeur erronée et de l'annonce n'est pas un hasard : le fuiteur s'est fait piéger par Apple.

Logic Pro sur iPad

Dans un long message sur les forums de MacRumors, @analyst941 explique que ses informations provenaient de sa soeur qui travaillait à Cupertino et qui a été licenciée après avoir été confondue grâce à une technique redoutable : celle de la fausse information différenciée. Dans le cas de la rumeur concernant Final Cut Pro et Logic Pro, l'information aurait circulé en interne dans des e-mails officiels comportant un calendrier différent selon les équipes concernées : il suffisait de guetter quel calendrier se retrouverait en ligne pour identifier l'équipe comportant une taupe. La même opération réalisée cette fois à l'échelle individuelle (suggérant qu'une des autres rumeurs lancées par @analyst941 comporterait au moins une erreur) aurait permis d'identifier la coupable.Cette technique n'a rien de nouveau : Apple l'utilise depuis de nombreuses années pour brouiller les pistes et éviter que toute personne manipulant des systèmes en chantier, des fiches techniques ou des fichiers de traduction ne soit tentée de diffuser la moindre information : il y a toujours le risque qu'un détail aussi anodin que malicieux permette de les identifier. Les grands noms du secteur, comme le célèbre journaliste Mark Gurman de Bloomberg, doivent donc recouper plusieurs sources pour assurer à la fois l'exactitude des informations et la sécurité des indiscrets.