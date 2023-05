iPhone 16 : les écrans plus grands seraient réservés aux modèles Pro

Alors que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max gagneraient des écrans un peu plus grands d'une diagonale respective de 6,3" et 6,9" l'année prochaine, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus classiques resteraient aux diagonales actuelles de 6,1" et 6,7", selon les sources de l'analyste Ross Young cité par MacRumors Toute la question sera de savoir si ces écrans plus grands entraîneront une hausse de la taille des châssis utilisés, et/ou si Apple va encore réussir à rogner sur les bordures autour des dalles qui commencent à ne plus offrir beaucoup de marge de manoeuvre. Sur la gamme d'iPhone 15 prévue pour septembre, Apple doit en effet considérablement réduire la taille de ces bordures , qui ne mesureraient plus que 1,55 mm sur l'iPhone 15 Pro Max qui battrait au passage le record des marges les plus fines de l'industrie.

Les iPhone 15 Pro & 15 Pro Max et leurs bordures réduites — Visuel par Apple Hub

Ross Young précise que les futures diagonales de 6,3" et 6,9" seraient arrondies à la décimale supérieure. Par rapport aux modèles de 6,1" et de 6,7" dont les véritables diagonales sont de 6,12" et de 6,69", la différence pourrait être relativement ténue. Cependant, un dixième de pouce correspond à 2,54 mm, soit 1,27 mm de chaque côté de l'écran, ce qui représente déjà la quasi totalité de la bordure restante sur la gamme d'iPhone 15... Si des avancées sur les bordures restent possibles, on les imagine mal totalement disparaître et il faut donc s'attendre à des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max qui seront un peu plus gros que leurs prédécesseurs.