Plus de coeurs et de RAM pour la future puce Apple M3 Pro ?

La future puce M3 Pro qui équipera la prochaine gamme de MacBook Pro 14 et 16 pouces sera gravée par TSMC à une finesse de 3 nanomètres . Par rapport aux 5 nanomètres actuels, cette nouvelle finesse de gravure permettra d'améliorer l'efficience énergétique, ce qui devrait permettre de gagner en autonomie. Mais aussi, les différents composants de la puce prendront moins de place et les ingénieurs de Cupertino pourraient donc en profiter pour en ajouter.Sur Bloomberg , Mark Gurman affirme avoir mis la main sur des logs d'un développeur de l'App Store dont l'application aurait été utilisée par un futur MacBook Pro en cours de développement avec la puce Apple M3 Pro. La version testée serait équipée de 12 coeurs de CPU, 18 coeurs de GPU et de 36 Go de mémoire vive. En supposant qu'il s'agit de la version de base, il y aurait donc deux coeurs de CPU et de GPU en plus, associés à une capacité de RAM inédite (il y a aujourd'hui le choix entre 16 Go, 32 Go, 64 Go et 96 Go) suggérant que le modèle d'entrée de gamme pourrait intégrer 18 Go au lieu de 16 Go aujourd'hui.En extrapolant, Mark Gurman imagine que la puce M3 Max intégrerait 14 coeurs de CPU et 40 coeurs de GPU, et que la puce M3 Ultra destinée au Mac Studio et au Mac Pro grimperait logiquement à 28 coeurs de CPU et 80 coeurs de GPU, contre 20 coeurs de CPU et 64 coeurs de GPU pour la puce M1 Ultra actuelle. Pour découvrir tout cela, il faudra encore beaucoup de patience : la puce M3 n'est pas attendue avant l'automne , et les déclinaisons M3 Pro et M3 Max pourraient nous mener au printemps 2024 au plus tôt. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces actuels datent de janvier 2023 et le renouvellement est donc encore lointain.