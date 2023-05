iPhone 15 : des délais pour le capteur de 48 mégapixels ?

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus pourraient hériter d'un capteur principal de 48 mégapixels similaire à celui de l'iPhone 14 Pro actuel, selon Jeff Pu cité par MacRumors . L'analyste avait été le premier à lancer cette indiscrétion en janvier dernier, sans que d'autres grands noms de la rumeur ne confirment sa véracité depuis. Jeff Pu indique en tout cas dans une nouvelle note de recherche que le capteur utilisé poserait des problèmes de rendement aux sous-traitants d'Apple et que cela pourrait affecter la production de masse en amont du lancement prévu pour septembre. Sans que la commercialisation ne soit forcément décalée, il pourrait ainsi y avoir une certaine tension sur les stocks.L'arrivée du capteur de 48 mégapixels sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, si elle se confirme, serait une excellente nouvelle pour la clientèle des modèles classiques : comme sur les modèles Pro, ces modèles pourraient proposer un zoom "optique" de 2x en utilisant les 12 mégapixels centraux du capteur. Et grâce au système dequi regroupe les pixels par groupes de quatre, les clichés 1x seraient mieux éclairés. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max auraient toujours l'exclusivité du téléobjectif, mais avec un nouveau modèle périscopique qui pousserait le niveau de zoom à 5x ou 6x, au lieu des 3x actuels.